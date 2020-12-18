"Красные дьяволы" очень комфортно чувствуют себя в гостях.
Манчестер Юнайтед, getty images
18 декабря 2020, 06:45
Манчестер Юнайтед в поединке тринадцатого тура чемпионата Англии добыл выездную победу над Шеффилд Юнайтед.
"Красные дьяволы" трижды поразили ворота соперника: дублем отметился Рашфорд и еще один гол забил Мартиаль.
Как сообщает Gracenote Live, Манчестер Юнайтед стал первой командой высшего дивизиона Англии, которая забила не менее трех голов в шести матчах кряду.
Шеффилд Юнайтед — Манчестер Юнайтед 2:3
Вест Хэм — Манчестер Юнайтед 1:3
Саутгемптон — Манчестер Юнайтед 2:3
Эвертон — Манчестер Юнайтед 1:3
Ньюкасл — Манчестер Юнайтед 1:4
Брайтон — Манчестер Юнайтед 2:3