Манчестер Юнайтед подписал соглашением с 11-летним сыном Уэйна Руни — Каем.

Легендарный футболист в своем твиттер-аккаунте пожелал удачи своему сыну:

"День гордости. Кай подписал контракт с Манчестер Юнайтед. Трудись в том же духе, сын".

Proud day. Kai signing for @ManUtd. Keep up the hard work son ❤️ pic.twitter.com/tTYuUZj7yn