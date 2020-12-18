Англия

"Канониры" хотят подписать молодое дарование.

Арсенал нацелился на нападающего пражской Славии Абдаллаха Сима, которого называют "новым Анри", сообщает Calciomercato.

Сенегальский нападающий в текущем сезоне провел 18 поединков, в которых отметился 13 забитыми голами и результативной передачей.

Высокая результативность 19-летнего футболиста привлекла интерес также и другого топ-клуба — Ювентуса.

Соглашение Сима со Славией рассчитано до лета 2023-го года.

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