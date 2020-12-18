"Канониры" хотят подписать молодое дарование.
Абдаллах Сима, фото Славия
18 декабря 2020, 10:57
Арсенал нацелился на нападающего пражской Славии Абдаллаха Сима, которого называют "новым Анри", сообщает Calciomercato.
Сенегальский нападающий в текущем сезоне провел 18 поединков, в которых отметился 13 забитыми голами и результативной передачей.
Высокая результативность 19-летнего футболиста привлекла интерес также и другого топ-клуба — Ювентуса.
Соглашение Сима со Славией рассчитано до лета 2023-го года.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложение на Android!
Переходи по ссылке и будь в тренде!