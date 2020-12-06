Германия

Форвард рассказал, с кого брал пример.

Нападающий Баварии Роберт Левандовски, поведал, кто для него был примером для подражания в детстве.

"Их было двое в те годы. Один из них – Тьерри Анри. Я много следил за ним, когда он играл за Арсенал в Англии. А другой не играл на моей позиции. Это был Алессандро Дель Пьеро", — цитирует Левандовски Ole.

Ранее польский футболист намекнул, что именно он должен был бы получить Золотой мяч, считая, что прошлый сезон стал лучшим в его карьере.

Напомним, что в минувшем сезоне Левандовски сумел сыграть за 46 матчей за Баварию во всех турнирах, в которых забил 55 голов.