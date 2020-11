В заключительном поединке МЛС против Ди Си Юнайтед решалась дальнейшая судьба Монреаль Импакт в текущем сезоне. В случае победы канадский клуб попадал бы в квалификационный раунд плей-офф МЛС, а любой другой результат означал бы завершение кампании.

Монреаль Импакт удалось добыть непростую победу над Ди Си Юнайтед (3:2), при этом уступая в счете перед перерывом и забив два победных мяча во втором тайме. Нет никаких сомнений, что большую роль в успехе "сине-бело-черных" сыграло умение главного тренера Тьерри Анри подобрать правильные слова своим подопечным.

Allow @ThierryHenry to motivate you through the rest of the week... 💪🏾



This is the impassioned speech he gave his @impactmontreal players ahead of their vital clash against @dcunited for a spot in the MLS Playoffs! pic.twitter.com/0SK1v9C6to