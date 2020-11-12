Канадскому клубу удалось обыграть Ди Си Юнайтед в непростом поединке.
Тьерри Анри, Getty Images
12 ноября 2020, 07:21
В заключительном поединке МЛС против Ди Си Юнайтед решалась дальнейшая судьба Монреаль Импакт в текущем сезоне. В случае победы канадский клуб попадал бы в квалификационный раунд плей-офф МЛС, а любой другой результат означал бы завершение кампании.
Монреаль Импакт удалось добыть непростую победу над Ди Си Юнайтед (3:2), при этом уступая в счете перед перерывом и забив два победных мяча во втором тайме. Нет никаких сомнений, что большую роль в успехе "сине-бело-черных" сыграло умение главного тренера Тьерри Анри подобрать правильные слова своим подопечным.
Напомним, ранее Тьерри Анри уже демонстрировал свою эмоциональную натуру
, когда с бровки давал указания своим футболистам в матче с Нэшвиллом.