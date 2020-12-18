Англия

"Особенный" восхитился игрой форварда.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо признался, что ему нравится игра форварда Лестера Джейми Варди.

"Джейми Варди невероятный футболист. Жаль, что он попал в АПЛ так поздно, очень жаль. Он должен был оказаться в этом турнире на несколько лет раньше. Если бы все сложилось так, то он забил бы еще больше голов и в национальной команде и его карьера в АПЛ была бы куда насыщеннее".

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"Просто скажу, что Варди действительно фантастический игрок. Если бы я был защитником, то не был бы рад тому, что приходится играть против него. Я бы побаивался этого парня, ведь он очень опасен и умеет забивать нужные голы", — сказал Моуриньо в интервью ВВС.

Отметим, Варди до 25 лет скитался по клубам из низших лиг, пока не оказался в Лестере, с которым выиграл АПЛ и благодаря удачным выступлениям получил вызов в сборную Англии.

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