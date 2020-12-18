Англия

Хавбек может продолжить карьеру в стане "мерсисайдцев".

Полузащитник английского Брайтона Ив Биссума может перейти в Ливерпуль. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, главный тренер "мерсисайдцев" Юрген Клопп видит в футболисте возможную замену для полузащитника Джорджиньо Вейналдума, срок контракта которого истекает летом 2021 года.

Брайтон намерен выручить за своего основного хавбека порядка 30 миллионов евро. Также сообщается, что в услугах игрока заинтересованы Мначестер Юнайтед и Монако.

Боссы Ливерпуля хотят сделать предложение по игроку сборной Мали первыми и опередить конкурентов в борьбе.

В текущем сезоне на счету Биссумы 12 матчей за "чаек", в которых отличился одним забитым голом.

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