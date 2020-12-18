Англия

"Красные дьяволы" добыли гостевую победу в напряженном поединке 13-го тура АПЛ.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер высказался о непростой победе своего клуба над Шеффилдом (3:2) в рамках 13-го тура АПЛ.

"Я испытываю настоящее удовольствие в течение этих двух лет, хоть такие игры, как с Шеффилдом, заставляют мои волосы седеть гораздо быстрее.

Я ненавижу говорить о результатах своей работы и о том, на каком этапе мы находимся. Эта часть мне не нравится.

Я всегда смотрю вперед и знаю, что нам предстоит еще много работы, чтобы достичь тех стандартов и уровня, которые я хочу видеть. Над этим мы работаем каждый день", – цитирует Солскьяера ESPN.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Шеффилд Юнайтед — Манчестер Юнайтед (2:3).