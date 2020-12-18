Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед, Getty Images
18 декабря 2020, 08:30
В поединке 13-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед отправился в гости к Шеффилд Юнайтед, который занимает последнюю строчку в турнирной таблице.
Несмотря на то, что "клинки" открыли счет в данной встрече, подопечным Оле-Гуннара Солскьяера удалось не только отыграться, но и выйти вперед благодаря дублю Рашфорда и голу Мартиаля.
На 87-й минуте Макголдрик записал в свой актив второе взятие ворот в этом поединке, однако это уже никак не повлияло на конечный результат встречи. Финальный свисток зафиксировал победу Манчестер Юнайтед со счетом 3:2.
Смотрите видео голов и обзор матча Шеффилд Юнайтед — Манчестер Юнайтед:
Шеффилд Юнайтед — Манчестер Юнайтед 2:3
Голы: Макголдрик, 5, 87 — Рашфорд, 26, 51, Мартиаль, 33
Шеффилд Юнайтед: Рамсдейл — Болдок, Башем, Иган, Робинсон, Стивенс — Берге (Ягелка, 12 (Муссе, 63)), Ампаду, Флек — Берк (Брюстер, 73), Макголдрик
Манчестер Юнайтед: Хендерсон — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Теллес — Погба, Матич — Гринвуд (Мата, 74), Фернандеш (ван де Беек, 80), Рашфорд — Мартиаль (Мактоминей, 90)
Предупреждения: Ягелка, Иган, Робинсон — Хендерсон, Погба