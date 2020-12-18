Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В поединке 13-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед отправился в гости к Шеффилд Юнайтед, который занимает последнюю строчку в турнирной таблице.

Несмотря на то, что "клинки" открыли счет в данной встрече, подопечным Оле-Гуннара Солскьяера удалось не только отыграться, но и выйти вперед благодаря дублю Рашфорда и голу Мартиаля.

На 87-й минуте Макголдрик записал в свой актив второе взятие ворот в этом поединке, однако это уже никак не повлияло на конечный результат встречи. Финальный свисток зафиксировал победу Манчестер Юнайтед со счетом 3:2.

Смотрите видео голов и обзор матча Шеффилд Юнайтед — Манчестер Юнайтед:

Шеффилд Юнайтед — Манчестер Юнайтед 2:3

Голы: Макголдрик, 5, 87 — Рашфорд, 26, 51, Мартиаль, 33

Шеффилд Юнайтед: Рамсдейл — Болдок, Башем, Иган, Робинсон, Стивенс — Берге (Ягелка, 12 (Муссе, 63)), Ампаду, Флек — Берк (Брюстер, 73), Макголдрик

Манчестер Юнайтед: Хендерсон — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Теллес — Погба, Матич — Гринвуд (Мата, 74), Фернандеш (ван де Беек, 80), Рашфорд — Мартиаль (Мактоминей, 90)

Предупреждения: Ягелка, Иган, Робинсон — Хендерсон, Погба