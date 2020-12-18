Англия

Наставник Манчестер Юнайтед высказался о победе над Шеффилд Юнайтед в матче чемпионата Англии.

В рамках 13-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед отправился в гости к Шеффилд Юнайтед, где добыл победу со счетом 3:2. Главный тренер "красных дьяволов" Оле-Гуннар Солскьяер поделился эмоциями от результата этого матча.

"Мы должны относиться к каждой игре как к финалу кубка, как к последнему поединку сезона. Просто нужно придерживаться этой философии, не беспокоясь о следующем матче. Встреча с Лидсом станет большим событием. Это игра, в которой все наши болельщики действительно хотят одержать победу".

"Нужно объяснить ребятам, насколько предстоящий матч важен для нас. Не думаю, что кто-то из них родился, когда я принимал участие в подобных противостояниях, поэтому, я уверен, мы сделаем это и будем полностью готовы", — приводит слова Солскьяера официальный сайт МЮ.

Норвежский специалист также прокомментировал ошибку голкипера Дина Хендерсона, которую тот совершил в моменте с первым голом Дэвида Макголдрика.

"Хорошее, плохое и ужасное может происходить в другом хронологическом порядке, но это проверка. Такова линия линия обучения, и ситуация с Хендерсоном — не исключение из правил. Вероятно, он очень ждал возвращения на Брэмолл Лейн, и, несмотря на плохой старт, он показал настоящий характер в остальной части матча".

"Когда ты молодой вратарь, ты будешь совершать ошибки. Дину придется на них учиться. Он сохранил самообладание и сыграл очень хорошо после данного эпизода. Теперь он знает, что в следующий раз, когда Оливер Берк попытается его закрыть, он не будет передерживать мяч, как он это сделал в моменте с первым голом Шеффилд Юнайтед", — добавил Солскьяер.

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