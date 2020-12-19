Англия

Football.ua вместе с партнером проекта Carlsberg анонсирует матч 14-го тура АПЛ сезона-2020/21.

Европейские чемпионаты продолжают набирать обороты, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в матче 13-го тура Премьер-лиги Кристал Пэлас примет на своем поле Ливерпуль.

Суббота,19 декабря, 14:30. Селхерст Парк, Лондон. Главный арбитр — Джонатан Мосс. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Кристал Пэлас является одной из главных оборонительных команд чемпионата Англии. Конечно, Тоттенхэм Жозе Моуриньо "орлам" пока переплюнуть не удастся из-за качества подбора футболистов, то и они отличаются своей весьма надежной обороной, а атаки проводят за счет скоростных данных Уилфрида Заа и Джордана Айю. Можно сказать, Рой Ходжсон выжимает максимум из этой команды.

Что касается результатов, то они наглядно демонстрируют то, чего и ожидали от Кристал Пэлас перед стартом текущего сезона. После 13-ти туров лондонский клуб занимает 12-ю строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 18 набранных очков. Большинство своих положительных результатов "орлы" добыли благодаря своему лидеру Уилфриду Заа. Без него и с ним Кристал Пэлас — это две разные команды. Когда ивуариец отсутствовал из-за коронавируса, "орлы" потерпели поражения от Ньюкасла и Бернли, а уже с возвращением Заа у Кристал Пэлас последовала более успешная серия — разгромная победа над Вест Бромвичем, а также ничьи с Тоттенхэмом и Вест Хэмом.

Будущий соперник подопечных Ходжсона, Ливерпуль, не заслуживает в свой адрес ничего другого, кроме похвалы. Возможно, мерсисайдцы сейчас не представляют собой непобедимый коллектив, каким они выглядели в прошлом сезоне, но избегать спада, несмотря на систематические травмы ключевых футболистов, — дорогого стоит. Понятно, что с отсутствием Вирджила ван Дейка оборона Ливерпуля не является примером надежности и неприступности, но и это нередко отходит на второй план из-за сильнейшей линии атаки.

К слову, убедиться в доминирующей силе нападения Ливерпуля можно было наглядно в поединке прошлого тура против Тоттенхэма, где на кону стояло лидерство в турнирной таблице. Прагматичный футбол Моуриньо мог дать результат, но в компенсированное время Роберто Фирмино забил победный мяч и сделал "красных" единоличными лидерами АПЛ. А помните то сенсационное разгромное поражение от Астон Виллы со счетом 2:7, которое произошло в начале октября? Так вот, с тех пор оно является для Ливерпуля единственным в Премьер-лиге, а успешная серия подопечных Юргена Клоппа составляет уже девять матчей подряд. Еще рано об этом говорить, но что это, если не заявка на второе чемпионство подряд?

По версии букмекеров, безоговорочным фаворитом предстоящего противостояния является Ливерпуль. На победу команды Юргена Клоппа предлагается коэффициент 1,57, тогда как потенциальный успех Кристал Пэлас оценивается показателем 6,00. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,40. В целом, если мерсисайдцам удалось дважды поразить ворота Тоттенхэма, тогда почему этого не должно произойти с коллективом Ходжсона? Да, физические кондиции обеих команд будут не на высшем уровне, но как минимум обменяться забитыми мячами они должны.

Не сыграют: Уикхэм, Келли, Хеннесси, Фергюсон, Бентеке — Цимикас, Гомес, Ван Дейк, Жота, Тиаго, Шакири, Милнер.

Под вопросом: Сако — Матип.

прогноз 1:2

Никита Евтушенко, Football.ua