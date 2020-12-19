Англия

"Особенный" обратился к представителям средств массовой информации.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо высказался о критике стиля игры его команд на основе статистики.

"Вам нравятся слова "владение мячом", вам нравится статистика. Вам, СМИ в целом. Это схоже с разговорами об эффективности игроков. Иногда вы говорите: "Статистика показывает, что игрок Б пасует с точностью 92%".

Но статистика не говорит о том, что этот игрок пасует на два метра. Статистика не говорит, что это центральный защитник, пасующий другому защитнику, или опорник, пасующий центральному хавбеку.

А другой парень с 65% точности пасов делает голевую. Парень, который делает сложные передачи, пасует на 60 метров, чтобы изменить направление атаки.

Так что статистика очень, очень часто похожа на отличный кусок мяса или рыбы, который плохо приготовили. Она мало о чем говорит. Мне больше говорит количество голов и созданных моментов.

Можно меньше времени владеть мячом, но забить больше соперника, создать больше хороших моментов, но по какой-то причине не забить. Для меня это фундаментальная вещь", – цитирует Моуриньо ESPN.

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