Англия

Football.ua вместе с партнером проекта Carlsberg подводит итог матча 14-го тура английской Премьер-лиги между Кристал Пэлас и Ливерпулем.

В первом матче игрового дня в АПЛ Кристал Пэлас принимал Ливерпуль. Главный тренер гостей Юрген Клопп предоставил отдых Мохаммеду Салаху, чье место на поле занял Такуми Минамино. Японец отплатил немецкому специалисту сполна, забив уже на третьей минуте. Он получил пас от Мане, выдержал паузу и пробил мимо Гуаиты – 0:1. После забитого гола ливерпульцы продолжили контролировать мяч, но уже не угрожали воротам соперника. Через некоторое время они перешли на игру вторым номером, рассчитывая на контратаки. Подопечные Роя Ходжсона перебрались на чужую половину поля, но не оказывали давление на владения Алиссона.

Затем на некоторое время игра совсем успокоилась. После небольшой паузы лондонцы снова отправились в атаку. Они заработали несколько стандартов, но ни одна из подач не завершилась ударом по воротам. У хозяев были отличные шансы забить с игры, но в обоих случаях подвел Айю. Сперва Джордан неоправданно пропустил мяч на Заа вместо удара по воротам, а затем не смог отдать точный пас под удар тому же свободному Уилфириду. Практически сразу же после этого мерсисайдцы перехватили инициативу, но не продвигались к воротам Гуаиты. Со временем они стали действовать острее на чужой половине поля, заставляя голкипера Кристал Пэлас чаще вступать в игру.

На 35-й минуте Ливерпуль удвоил преимущество в счете. Мане получил пас от Фирмино и вколотил мяч в ближний угол – 0:2. После забитого гола гости полностью забрали мяч под свой контроль, намереваясь развить собственный успех. Но в последующие минуты они не создали ни одного опасного момента, затем отдав мяч сопернику. До завершения первого тайма лондонцы предпринимали попытки возродить интригу, но вместо этого пропустили еще раз. Фирмино разогнал атаку пасом на Робертсона, после чего получил обратную передачу от Эндрю и спокойно протолкнул мяч мимо Гуаиты — 0:3. Перед уходом на перерыв у Александер-Арнольда был отличный шанс забить прямым ударом со штрафного, но Трент не попал по воротам. Сразу же после этого команды отправились отдыхать при уверенном преимуществе гостей.

После возобновления игры подопечные Ходжсона забрали мяч под свой контроль, перебравшись на чужую половину поля. Они намеревались забить быстрый гол, но вместо это пропустили в очередной раз. Александер-Арнольд откатил мяч под удар Хендерсону, а капитан ливерпульцев отправил его в дальний угол – 0:4. Через несколько минут у Мане была отличная возможность оформить дубль, но Садио не попал по воротам из убойной позиции. Еще через несколько минут шанс отличиться был Минамино, но и ему не было суждено записать второй забитый мяч на свой счет – удару японца немного не хватило точности.

Подопечные Клоппа продолжали полностью контролировали ход игры, продолжая владеть мячом. Но через некоторое время они все же отдали инициативу сопернику. Хозяева провели несколько атак подряд, но ни одна из них не завершилась опасным моментом. А вот гости вновь показали "орлам", как нужно забивать. Фирмино ворвался в штрафную, сблизился с Гуаитой и элегантно перебросил мяч через вратаря – 0:5. И этот гол не остановил команду Клоппа, которая продолжила владеть мячом. Но следующего опасного момента пришлось ждать довольно долго.

Лондонцы на некоторое время забрали мяч под свой контроль, рассчитывая забить хотя бы гол престижа. Однако до окончания встречи им так и не удалось всерьез потревожить Алиссона. А вот Ливерпуль забил еще дважды. Сперва Салах переправил мяч в ворота после скидки Матипа – 0:6. А через несколько минут египтянин сместился в центр и нанес потрясающий обводящий удар из-за пределов штрафной – 0:7. В оставшееся время гости больше не пытались забить, играя в свое удовольствие. Они спокойно дождались финального свистка, отпраздновав великолепную победу. Данный результат позволил "красным" хотя на время оторваться от Тоттенхэма на расстояние в шесть набранных очков.

В 15-м туре Кристал Пэлас отправится в гости к Астон Вилле, а Ливерпуль примет Вест Бромвич.

Кристал Пэлас — Ливерпуль 0:7

Голы: Минамино, 3, Мане, 35, Фирмино, 44, 68, Хендерсон, 52, Салах, 81, 84

Кристал Пэлас: Гуаита — Клайн, Куяте (Томкинс, 63), Кэхилл, ван Аанхолт — Шлупп, Миливоевич, Макартур (Ридевалд, 75), Эзе (Батшуайи, 69) — Заа, Айю

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Матип, Фабиньо, Робертсон — Вейналдум (Джонс, 69), Хендерсон, Кейта — Мане (Салах, 57), Фирмино (Окслейд-Чемберлен, 75), Минамино

Предупреждение: Клайн