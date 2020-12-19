Вашему вниманию видеообзор поединка АПЛ.
Кристал Пэлас - Ливерпуль, getty images
19 декабря 2020, 16:59
В поединке 14-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль на выезде уничтожил Кристал Пэлас, забив семь безответных голов.
Победа позволила "красным" укрепить лидерство в турнирной таблице, а лондонцы остаются на 12-м месте.
Кристал Пэлас — Ливерпуль 0:7
Голы: Минамино, 3, Мане, 35, Фирмино, 44, 68, Хендерсон, 52, Салах, 81, 84
Кристал Пэлас: Гуаита — Клайн, Куяте (Томкинс, 63), Кэхилл, ван Аанхолт — Шлупп, Миливоевич, Макартур (Ридевалд, 75), Эзе (Батшуайи, 69) — Заа, Айю
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Матип, Фабиньо, Робертсон — Вейналдум (Джонс, 69), Хендерсон, Кейта — Мане (Салах, 57), Фирмино (Окслейд-Чемберлен, 75), Минамино