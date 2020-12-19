Англия

Португалец признал, что будущее игрока в стане "шпор" под большим вопросом.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо высказал свое мнение о ситуации вокруг арендованного у Бенфики полузащитника Жедсона Фернандеша.

"Эти шесть месяцев стали действительно очень плохими для него. Вдобавок ко всему, он молодой парень. Невероятно, но тех пор, как он приехал, он не пропустил ни одной минуты одной тренировки.

Так что даже при низком уровне счастья и мотивации ему удается быть очень хорошим профессионалом.

Надеюсь, что для него придут лучшие дни, и они обязательно придут, с нами или без нас, но лучшие дни обязательно наступят", — сказал Моуриньо Sky Sports.

Ранее португальский специалист высказал свое мнение о том, что тренер Баварии Ханси Флик не получил награду лучшего менеджера года.

Напомним, Фернандеш лишь раз за весь сезон вышел на поле в составе Тоттенхэма.