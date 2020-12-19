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Наставник "шпор" считает, что Флик заслужил данную награду не меньше Клоппа.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо удивлен тем фактом, что Ханс-Дитер Флик из Баварии не получил награду Лучший тренер года.

Напомним, что данный приз достался наставнику Ливерпуля Юргену Клоппу.

"Думаю, единственный шанс для Флика выиграть эту награду – если Бавария найдет 2-3 новых турнира, чтобы в них победить. Возможно, если он возьмет 7 трофеев за сезон, то получит приз.

Он выиграл только Лигу чемпионов, Бундеслигу, Кубок Германии, Суперкубки Европы и Германии – он выиграл всего пять трофеев и самый важный из них.

Так что я думаю, что единственный шанс бедняги Флика – найти еще 2-3 турнира для победы", – цитирует Моуриньо Goal,

Ранее сам Ханс-Дитер Флик высказывался о получении награды Лучший тренер года Юргеном Клопом.