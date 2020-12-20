Англия

Норвежец рассказал об игре футболиста.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер заявил, что хавбек команды Маркус Рашфорд может стать легендой клуба.

"Мы видели настоящего Маркуса Рэшфорда с самого детства и юности. Вокруг него отличная команда, так что это не Маркус, который делает все сам.

Маркус достаточно талантлив и достаточно энергичен, чтобы стать легендой в этом клубе. Я должен сказать, что его статистика уже показывает его вклад. В раздевалке и за ее пределами он насквозь часть этой команды", — цитирует Солскьяера Goal.

Ранее сообщалось, что руководство Юнайтед не станет совершать покупки в зимнее трансферное окно.