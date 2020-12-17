Оле-Гуннар Солскьяер останется без усиления состава.
Игроки Манчестер Юнайтед, getty images
17 декабря 2020, 01:27
Манчестер Юнайтед не собирается подписывать игроков в ближайшее трансферное окно, сообщает Manchester Evening News.
Источник утверждает, что Оле-Гуннар Солскьяер ожидает усиления трех позиций: правый защитник, центральный защитник, правый вингер.
Тем не менее, руководство клуба не планирует тратить деньги, а потому норвежскому тренеру придется ждать лета.
Напомним, что "красные дьяволы" могут обменять Поля Погба на Криштиану Роналду.