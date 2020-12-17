Англия

Оле-Гуннар Солскьяер останется без усиления состава.

Манчестер Юнайтед не собирается подписывать игроков в ближайшее трансферное окно, сообщает Manchester Evening News.

Источник утверждает, что Оле-Гуннар Солскьяер ожидает усиления трех позиций: правый защитник, центральный защитник, правый вингер.

Тем не менее, руководство клуба не планирует тратить деньги, а потому норвежскому тренеру придется ждать лета.

Напомним, что "красные дьяволы" могут обменять Поля Погба на Криштиану Роналду.