Англия

Вашему вниманию видеообзор поединка АПЛ.

В рамках поединка 14-го тура английской Премьер-лиги Арсенал в очередной раз разочаровал своих болельщиков, проиграв на выезде Эвертону.

В 15-м туре Эвертон сыграет с Шеффилд Юнайтед, а Арсенал ожидает еще один экзамен – матч против Челси.

Эвертон - Арсенал 2:1

Голы: Холдинг, 22 (в свои ворота), Мина, 45 — Пепе, 35 (с пенальти)

Эвертон: Пикфорд — Холгейт, Кин, Мина, Годфри — Сигурдссон, Дукуре, Дэвис — Ивоби (Коулман, 83), Калверт-Льюин (Тосун, 90+3), Ришарлисон (Кенни, 90+2)

Арсенал: Лено — Холдинг, Давид Луис, Тирни — Мэйтленд-Найлз, Эльнени (Уиллок, 64), Себальос, Сака — Пепе (Мартинелли, 71), Нкетиа (Ляказетт, 76), Виллиан

Предупреждения: Калверт-Льюин — Эльнени, Тирни, Уиллок