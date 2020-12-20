Англия

Football.ua анонсирует матч 14-го тура АПЛ.

В рамках поединка 14-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед на своем поле сразится против Лидса.

Манчестер Юнайтед — Лидс

Воскресенье, 20-е декабря, Олд Траффорд, 18:30. Прямая трансляция на Megogo

Классическое противостояние 90-х и начала 00-х вновь вернулось в АПЛ спустя много лет. Болельщики обеих команд с нетерпением ждали принципиального матча, и очень жаль, что встреча пройдет без заполненных трибун. Последний официальный поединок состоялся в рамках Кубка английской лиги еще в 2011 году, а последний матч в рамках АПЛ — 2004-м. И, наконец, спустя 16 лет, команды вновь встретятся в чемпионате.

"Манкунианцы" проводят довольно неоднозначный сезон. Солскьяера и его команду уже традиционно преследует критика, и если кампанию в Лиге чемпионов Юнайтед уже провалил, вылетев в Лигу Европы, то в АПЛ "красные дьяволы" набрали неплохой ход, не проигрывая уже в шести матчах кряду, пять из которых удалось победить. Отдельно стоит отметить, что Юнайтед победил в четырех выездных матчах кряду, причем все победы были волевыми.

Лидс отстает от соперника на шесть очков в турнирной таблице, имея на один поединок больше. Конечно, турнирные задачи "павлинов" куда более скромные, чем у "манкунианцев". Для Лидса, в первый сезон после возвращения в АПЛ, важно сохранить прописку в чемпионате, и на данном этапе сезона команда Бьелсы комфортно справляется в этой задачей, опережая зону вылета на семь очков.

Нет сомнений, что на бумаге команда Солскьяера будет фаворитом противостояния. Тем не менее, статус принципиального матча нивелирует этот факт, да и Лидс довольно неплохо выступает на выезде, а Юнайтед дома чаще допускает осечки, чем в гостях. С турнирной точки зрения три очка улучшат положение обеим командам, а потому поединок будет интересен со всех точек зрения.