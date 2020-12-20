Англия

Специалисту не нравится игра, которую показывает МЮ.

Бывший тренер Манчестер Юнайтед Луи ван Гал раскритиковал нынешнего коуча клуба Оле-Гуннара Солскьяера и его тактические построения команды.

"Солскьяер — бывший игрок МЮ, поэтому его не уволят так же быстро, как кого-то другого. Посреди сезона он не уйдет, несмотря на результаты. Но с ним могут поступить также, как и со мной — уволить в конце сезона.

В матче с Манчестер Сити игроки МЮ то и дело, что защищались. 10 футболистов играли в обороне. Игра Сити была куда лучшей, чем у соперника. Юнайтед играл с надеждой, что сможет выбежать в контратаку. В дерби они казались явными аутсайдерами", — цитирует ван Гала Fr24news, ссылаясь на Mirror.

Напомним, ван Гал возглавлял "красных дьяволов" в период с 2014 по 2016 год. За это время он выиграл с командой Кубок Англии в сезоне-2015/16.

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