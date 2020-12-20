Англия

В конце поединка с Вест Бромвичем наставник "горожан" прыгал вокруг резервного арбитра и хватал его, не был наказан за эти действия.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньj высказался о поведении наставника "горожан" Хосепа Гвардиолы во время матча 13-го тура АПЛ против Вест Бромвича (1:1).

"Долгие годы я был хорошим примером плохого поведения на бровке, и меня всегда за это наказывали. Сейчас я честно считаю себя отличным примером хорошего поведения, и мне кажется, что арбитры думают так же.

Но я вижу, как другие делают невообразимые вещи, некоторые из них двигаются в том направлении, куда бы я никогда не пошел, и ничего не происходит. Я могу говорить об этом, потому что знаю, что это такое. День за днем я проживаю это.

Подобные вещи остаются безнаказанными, потому что мы не говорим о них", – приводит слова Моуриньо Sky Sports.

Ранее Жозе Моуриньо удивился тем фактом, что награду Лучший тренер года получил наставник Ливерпуля Юрген Клопп, а не Ханс-Дитер Флик из Баварии .