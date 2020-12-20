Англия

Вашему вниманию котировки букмекеров на поединок чемпионата Англии.

В рамках поединка 14-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед на своем поле сразится против Лидса.

Фаворитом данного противостояния по мнению букмекеров компании Parimatch является Манчестер Юнайтед, на победу которого можно поставить с коэффициентом 1,67.

Ничейный исход игры оценили в 4,60. Аналогичный коэффициент и на победу Лидс — 4,60.

Если вы верите, что тотал в игре будет 2,5 и больше, то на данный исход коэффициент 1,33 (меньше — 3,35).

Текстовую онлайн-трансляцию матча МЮ — Лидс можно смотреть на Football.ua.