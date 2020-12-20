Англия

Футболист озвучил грандиозные цели.

Защитник лондонского Челси Фикайо Томори рассказал о целях на свою профессиональную карьеру.

"Я хочу выиграть каждый трофей. Я хочу выиграть английскую Премьер-лигу, Лигу чемпионов, Кубки Англии, чемпионаты мира и Евро. Я не просто так называю это. Надеюсь, я смогу это сделать.

Я просто хочу иметь возможность в старости оглянуться на свою карьеру и сказать, что сделал все, что мог, и добился того, чего хотел. Кто знает, как это будет выглядеть в будущем, но я хочу как можно ближе приблизиться к этим целям".

Также футболист поведал, как оказался в лондонском Челси.

"Помню, я играл за свою воскресную команду. Я думаю, что скаут некоторое время наблюдал за мной, но родители мне ничего не сказали. Думаю, они просто хотели, чтобы я продолжал играть для меня и из любви к этому, а не отвлекался на тех, кто смотрел. Мне всегда было интересно, как футболисты становятся футболистами.

Я не знал, что существует система академий или что-то в этом роде. Затем родители познакомили меня со скаутом из Челси. Впервые я по-настоящему воодушевился, когда поехал на Стэмфорд Бридж и подписал контракт, когда мне было около восьми или девяти лет", — сказал Томори в интервью Soccerbible.

В зимнее трансферное окно Томори может покинуть Челси и перейти в Эвертон на правах аренды.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложение на Android!



​Переходи по ссылке и будь в тренде!