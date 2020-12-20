Англия

Бельгиец высоко отозвался о наставнике "шпор".

Защитник Тоттенхэма Тоби Алдервейрелд высказался о главном тренере команды Жозе Моуриньо.

"Он не получает того признания, которого заслуживает. Он невероятный тренер.

Сами видите, как изменилась команда, какой она стала. То, как мы играем, как побеждаем. Я благодарен за возможность поработать с ним.

Я могу сказать о нем лишь самые теплые слова. Думаю, вы видите, что команде нравится работать под его руководством.

Его понимание тактики, разговоры с командой, весь его опыт помогают команде играть лучше. Мне он дает уверенность играть так, как я умею. Если он не разговаривает со мной, то я знаю, что играю достаточно хорошо", – приводит слова Алдервейрелда beIN Sports.

Ранее Моуриньо возмутился безнаказанностью поведения Хосепа Гвардиолы на бровке во время поединка "горожан" с Вест Бромвичем.