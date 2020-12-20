Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Брайтон - Шеффилд Юнайтед, Getty Images
20 декабря 2020, 17:30
В рамках 14-го тура английской Премьер-лиги Брайтон на своем поле разошелся миром с Шеффилд Юнайтед.
"Чайкам" удалось избежать поражения на 87-й минуте благодаря голу Данни Уэлбека, поэтому "клинки" по-прежнему не знают побед в нынешнем сезоне АПЛ.
Смотрите видео голов и обзор матча Брайтон — Шеффилд Юнайтед:
Брайтон — Шеффилд Юнайтед 1:1
Голы: Уэлбек, 87 — Богл, 63
Брайтон: Санчес — Уайт (Зекири, 72), Данк, Уэбстер, Велтман (Джаханбахш, 46) — Лаллана, Марч, Биссума, Троссард — Мопе (Уэлбек, 66), Коннолли.
Шеффилд Юнайтед: Рэмсдейл — Башем, Робинсон, Стивенс, Ампаду — Флек (Берк, 33), Ландстрем, Болдок, Иган — Макголдрик (Осборн, 70), Брюстер (Богл, 54).
Предупреждения: Данк, Макголдрик, Осборн, Берк, Рэмсдейл.
Удаление: Ландстрем (грубое нарушение).