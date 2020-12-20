В рамках 14-го тура английской Премьер-лиги Брайтон на своем поле разошелся миром с Шеффилд Юнайтед.

"Чайкам" удалось избежать поражения на 87-й минуте благодаря голу Данни Уэлбека, поэтому "клинки" по-прежнему не знают побед в нынешнем сезоне АПЛ.

Смотрите видео голов и обзор матча Брайтон — Шеффилд Юнайтед:

Брайтон — Шеффилд Юнайтед 1:1
Голы: Уэлбек, 87 — Богл, 63

Брайтон: Санчес — Уайт (Зекири, 72), Данк, Уэбстер, Велтман (Джаханбахш, 46) — Лаллана, Марч, Биссума, Троссард — Мопе (Уэлбек, 66), Коннолли.

Шеффилд Юнайтед: Рэмсдейл — Башем, Робинсон, Стивенс, Ампаду — Флек (Берк, 33), Ландстрем, Болдок, Иган — Макголдрик (Осборн, 70), Брюстер (Богл, 54).

Предупреждения: Данк, Макголдрик, Осборн, Берк, Рэмсдейл.

Удаление: Ландстрем (грубое нарушение).