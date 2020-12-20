Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 14-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют Манчестер Юнайтед и Лидс Юнайтед.

Футбольный уик-энд продолжится поединком на Олд Траффорд, где Манчестер Юнайтед будет принимать Лидс.

Оле-Гуннар Солскьяер вернул в стартовый состав своей команды голкипера Давида де Хеа, после "бенефиса" Дина Хендерсона в игре прошлого тура против Шеффилд Юнайтед (3:2). Кроме того, у Юнайтед перекроилась опорная зона, где сыграют Фред и Мактоминей, а также Гринвуда в тройке атакующий полузащитников заменил Джеймс.

Марсело Белса, со своей стороны, замен не проводил совершенно, хотя команда играла в середине недели против Ньюкасла (5:2).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Мактоминей, Фред — Джеймс, Фернандеш, Рашфорд — Мартиаль.

Запасные: Хендерсон, Байи, Теллес, Погба, Мата, Матич, Кавани.



Лидс Юнайтед: Меслие — Даллас, Эйлинг, Купер, Алиоски — Филлипс — Рафинья, Родриго, Клих, Харрисон — Бэмфорд.