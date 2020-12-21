Грилиш, Рашфорд, де Брюйне и Хендерсон — в пятерке лучших.
Мохаммед Салах, Getty Images
21 декабря 2020, 16:31
Форвард Ливерпуля Мохамед Салах признан лучшим футболистом года в английской Премьер-лиге по версии Mirror.
В составлении списка претендентов на приз принимали участие журналисты, а в голосовании – болельщики.
Были отобраны 7 финалистов, остальные 8 игроков вошли в итоговый рейтинг.
1. Мохамед Салах (Ливерпуль)
2. Джек Грилиш (Астон Вилла)
3. Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед)
4. Кевин де Брюйне (Манчестер Сити)
5. Джордан Хендерсон (Ливерпуль)
6. Садьо Мане (Ливерпуль)
7. Вирджил ван Дейк (Ливерпуль)
8. Сон Хын Мин (Тоттенхэм)
9. Джейми Варди (Лестер)
10. Трент Александер-Арнолд (Ливерпуль)
11. Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)
12. Харри Кейн (Тоттенхэм)
13. Дэнни Ингз (Саутгемптон)
14. Пьер-Эмерик Обамеянг (Арсенал)
15. Рахим Стерлинг (Манчестер Сити)
Ранее сообщалось, что Диогу Жота второй месяц подряд признан лучшим игроком Ливерпуля по версии болельщиков.