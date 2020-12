Полузащитник Ливерпуля Диогу Жота удостоился награды лучшего игрока клуба в ноябре по версии болельщиков, об этом сообщается в официальном Twitter "красных".

В прошлом месяце португалец забил 5 голов в 5 поединках во всех турнирах. Отметим, что Жота получает данную награду второй месяц подряд.

October 🏆

November 🏆 @DiogoJota18 is your @StanChart Player of the Month for a second consecutive month 👏 pic.twitter.com/JCRq1IRCPX