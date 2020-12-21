Завершился матч 14-го тура АПЛ.
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21 декабря 2020, 21:27
В поединке 14-го тура английской Премьер-лиги Бернли в родных стенах сумел удержать победу над Вулверхэмптоном.
Победа позволила "бордовым" подняться из зоны вылета, а "волки" остаются на 11-м месте в турнирной таблице.
Бернли - Вулверхэмптон 2:1
Голы: Барнс, 35, Вуд, 51 — Сильва, 89 (с пенальти)
Бернли: Поуп — Лоутон, Тарковски, Ми, Тэйлор — Брэйди (Питерс, 69), Вествуд, Браунхилл, МакНил (Макнил, 88) — Вуд, Барнс (Родригес, 82)
Вулверхэмптон: Патрисиу — Килман, Коуди, Саисс — Нури (Траоре, 60), Отасоуи (Сильва, 60), Моутиньо, Семеду, Невеш (Витинья, 76) — Нету, Поденсе
Предупреждения: Вествуд, Родригес — Отасоуи