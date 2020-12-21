В поединке 14-го тура английской Премьер-лиги Бернли в родных стенах сумел удержать победу над Вулверхэмптоном.

Победа позволила "бордовым" подняться из зоны вылета, а "волки" остаются на 11-м месте в турнирной таблице.

Бернли - Вулверхэмптон 2:1

Голы: Барнс, 35, Вуд, 51 — Сильва, 89 (с пенальти)

Бернли: Поуп — Лоутон, Тарковски, Ми, Тэйлор — Брэйди (Питерс, 69), Вествуд, Браунхилл, МакНил (Макнил, 88) — Вуд, Барнс (Родригес, 82)

Вулверхэмптон: Патрисиу — Килман, Коуди, Саисс — Нури (Траоре, 60), Отасоуи (Сильва, 60), Моутиньо, Семеду, Невеш (Витинья, 76) — Нету, Поденсе

Предупреждения: Вествуд, Родригес — Отасоуи