Предлагаем вашему вниманию составы команд на матч.
Челси примет на своем поле Вест Хэм в рамках четырнадцатого тура чемпионата Англии. Андрей Ярмоленко остался в запасе "молотобойцев".
Челси: Менди — Аспиликуэта, Тиаго Силва, Зума, Чилвелл - Маунт, Жоржиньо, Канте — Пулишич, Абрахам, Вернер.
Запасные: Кристенсен, Кепа, Гилмор, Хадсон-Одои, Ковачич, Хаверц, Эмерсон, Жиру, Рюдигер
Вест Хэм: Фабиански — Цоуфал, Бальбуэна, Огбонна, Крессвелл, Соучек, Райс, Нобл — Форнальс, Боуэн, Алле
Запасные: Джонсон, Ярмоленко, Рандолф, Диоп, Снодграсс, Мартин, Бенрахма, Фредерикс, Доусон
Матч Челси — Вест Хэм начнется в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.