Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка 14-го тура английской Премьер-лиги.

Четырнадцатый тур английской Премьер-лиги в календаре своего розыгрыша затронул еще и понедельник, 21 декабря, на который было вынесено сразу два поединка. В рамках одного из них состоялось одно из возможных лондонских дерби, в котором Челси не познал проблем в противостоянии против Вест Хэма (3:0).

"Пенсионеры" сумели оформить быстрый гол усилиями Тиаго Силвы и Мэйсона Маунта, после чего Тэмми Абрахам собственным дублем в заключительной фазе поединка подвел черту под успешной игрой своей команды. К сожалению, незадолго до первого гола, Челси потерял из-за повреждения защитника Бена Чиллвелла.

Предлагаем вашему вниманию обзор матча



Челси — Вест Хэм 3:0

Голы: Тиаго Силва, 10, Абрахам, 78, 80

Челси: Менди — Аспиликуэта, Тиаго Силва, Зума, Чилвелл (Эмерсон, 10) — Маунт, Жоржиньо (Ковачич, 66), Канте — Пулишич (Хаверц, 84), Абрахам, Вернер.

Вест Хэм: Фабиански — Цоуфал, Бальбуэна, Огбонна, Крессвелл, Соучек, Райс, Нобл — Форнальс (Бенрама, 57), Боуэн (Фредерикс, 90), Алле.