Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка 14-го тура английской Премьер-лиги.
Челси — Вест Хэм, Getty Images
22 декабря 2020, 06:25
Четырнадцатый тур английской Премьер-лиги в календаре своего розыгрыша затронул еще и понедельник, 21 декабря, на который было вынесено сразу два поединка. В рамках одного из них состоялось одно из возможных лондонских дерби, в котором Челси не познал проблем в противостоянии против Вест Хэма (3:0).
"Пенсионеры" сумели оформить быстрый гол усилиями Тиаго Силвы и Мэйсона Маунта, после чего Тэмми Абрахам собственным дублем в заключительной фазе поединка подвел черту под успешной игрой своей команды. К сожалению, незадолго до первого гола, Челси потерял из-за повреждения защитника Бена Чиллвелла.
Предлагаем вашему вниманию обзор матча
Челси — Вест Хэм 3:0
Голы: Тиаго Силва, 10, Абрахам, 78, 80
Челси: Менди — Аспиликуэта, Тиаго Силва, Зума, Чилвелл (Эмерсон, 10) — Маунт, Жоржиньо (Ковачич, 66), Канте — Пулишич (Хаверц, 84), Абрахам, Вернер.
Вест Хэм: Фабиански — Цоуфал, Бальбуэна, Огбонна, Крессвелл, Соучек, Райс, Нобл — Форнальс (Бенрама, 57), Боуэн (Фредерикс, 90), Алле.