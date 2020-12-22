Англия

Молодой форвард отлично влился в новую команду.

Нападающий английского Вулверхэмптона Фабиу Силва в поединке против Бернли (1:2) установил целых два рекорда.

Во-первых форвард стал самым молодым автором гола в истории Вулверхэмптона в 18 лет и 155 дней.

Во-вторых Силва сумел превзойти Криштиану Роналду как самого молодого португальского бомбардира в АПЛ, забив гол на 114 дней раньше, чем это удалось капитану сборной Португалии.

Роналду открыл счет своим голам в Премьер-лиге за Манчестер Юнайтед в игре против Портсмута 1 ноября 2003 года на Олд Траффорд.

Отметим, Фабиу Силва перебрался в Вулверхэмптон в летнее трансферное окно из Порту. Сумма трансфера оценивалась в 40 миллионов евро.

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