Англия

Football.ua представляет анонс поединка четвертьфинала Кубка Английской лиги.

Парадокс Кубка Английской лиги заключается в том, что абсолютно каждый его участник из числа клубов Премьер-лиги считает для себя излишней нагрузкой в и без того непростых сезонах участие в нем. Но как-то никто не спешит сниматься с каждого последующего розыгрыша. Наоборот! Для отдельных клубов это становится еще и возможностью подержать хоть какой-то трофей в руках по итогу очередного футбольного года. Сбивать трехлетнюю гегемонию Манчестер Сити в данном турнире намерены Эвертон и соседи "горожан" по городу — Манчестер Юнайтед.

Эвертон — Манчестер Юнайтед

Среда, 23 декабря, 22:00. Гудисон Парк, Ливерпуль. Трансляция на телеканале Setanta Sport.

Коллектив Карло Анчелотти был прекрасен на старте "пандемического" сезона, но затем серьезно сбавил обороты для того, чтобы вновь вернуться в лидирующую группу перед Рождеством. Подобные американские гонки сопутствуют выступлениям Эвертона в новом футбольном году, однако вряд ли фанаты команды будут жаловаться на нестабильность результатов. Как-никак, речь ведется об игре с положительной суммой результатов для "ирисок".

К слову, успехи клуба из Ливерпуля в национальном первенстве имеют прямое отношение к Манчестер Юнайтед, ведь именно с подопечным Анчелотти теперь приходится тесниться коллективу Оле-Гуннара Солскьяера в зоне топ-4 турнирной таблицы. Нельзя не отметить тот факт, что в последнее время "Красные дьяволы" серьезно прибавили в атакующей игру, что имеет отражение на результативности поединков с их участием. В частности, игра в предыдущий уик-энд против Лидса на своем поле для Юнайтед была сверхуспешной (6:2).

Не все коллективы Английской Премьер-лиги не могут пользоваться своим высоким статусом в данном турнире, поэтому отдельные из них начинают борьбу с достаточно ранних этапов. Эвертон на своем пути уже успел одолеть Солфорд (3:0), Флитвуд (5:2), Вест Хэм (4:1), в то время как Манчестер сыграл на поединок меньше, оставив за бортом Лутон Таун и Брайтон (дважды по 3:0). В полуфинале уже ждут Сити и Брентфорд, к которым присоединится победитель пары Сток Сити — Тоттенхэм. Не такой уж и непроходимый перечень оппонентов для того, чтобы не пытаться бороться за трофей.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Динь, Делф, Аллан, Хамес, Гбамен — Ван-Биссака, Мактоминей, Рохо, Джонс.

Статистика личных встреч

Всего игр: 206 (69 побед Эвертона, 47 ничьих, 90 победы Манчестер Юнайтед), забитые голы 285:302.

На поле Эвертона: 103 матча (49 побед Эвертона, 21 ничья, 33 победы Манчестер Юнайтед), забитые голы 189:130.

На поле Манчестер Юнайтед: 103 матча (20 побед Эвертона, 26 ничьих, 57 побед Манчестер Юнайтед), забитые голы 96:172.