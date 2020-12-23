Англия

Наставник Манчестер Сити выступил с положительной оценкой тренера лондонского Арсенала, над которым одержал победу в Кубке Английской лиги.

В рамках четвертьфинального поединка Кубка Английской лиги действующий обладатель трофея, Манчестер Сити, совершил визит к лондонскому Арсеналу, одержав по итогу победу со счетом 4:1, максимально использовав ошибки оппонентов по ходу встречи.

Арсенал — Манчестер Сити 1:4 Видео голов и обзор матча

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола на послематчевом интервью высказал мнение о том, что четыре забитых мяча на Эмирейтс вряд ли помогут его команде окончательно справиться с проблемой создания и реализации голевых моментов, которая преследовала Сити в предыдущих матчах. "Это как в Манчестере: каждый день идет дождь, а потом солнце светит в течение одного дня, это не значит, что погода изменится", — высказал мнение испанский специалист.

"Мы начали встречу достаточно хорошо. Арсенал изменил тактику после нашей последней встречи, поэтому понадобилось определенное время для того, чтобы подстроиться под них. Во втором тайме мы окончательно свыклись с игрой соперников, поэтому перемещались по полю спокойно".

"В определенных моментах на повезло, — признает Гвардиола, — Второй гол был явной ошибкой голкипера (Гунарссон выронил мяч из рук, отражая удар со штрафного от Мареза — ред.), при третьем, возможно, был офсайд. Так или иначе, но мы — в полуфинале, и это важное достижение для нас".

Гвардиола не спешит в своих амбициях в четвертый раз кряду завоевать данный трофей, поэтому на вопрос о переносе финала на апрель сказал следующее: "Шаг за шагом, пожалуйста. Не знаю, где мы будем в апреле. У нас следующим по календарю стоит Ньюкасл, после чего будет Эвертон. Увидим жеребьевку полуфинала — отметим очередного соперника в своей графике. В любом случае, сделаем все, чтобы сохранить этот трофей у себя".

Заключительная часть интервью наставника Манчестер Сити была посвящена его соотечественнику во главе Арсенала: "Я еще не разговаривал с Артетой, это произойдет в ближайшие дни. Все менеджеры оцениваются по результатам своей работы. Это для Вас не должно быть новостью. Я не тот парень, который ему нужен для защиты — он и сам с этим справляется.

Я могу только поблагодарить его за период совместной работы. Без Артеты у нас точно не было бы подобных успехов. Он — невероятный человек и менеджер, у которого я многому научился. Просто всем необходимо время. Я вижу, что он пытается построить в Арсенале, поэтому текущие результаты не изменят моего мнения о нем. Руководство совершит большую ошибку, если подумает о возможности его увольнения", — резюмировал Гвардиола.

Следующая игра Манчестер Сити состоится в субботу, 26 декабря. "Горожане" сыграют против Ньюкасла.