Англия

Главный тренер Арсенала подвел итоги неудачного выступления его команды в четвертьфинале Кубка Английской лиги.

Лондонский Арсенал досрочно завершил поход за одним из доступных для завоевания трофеем на внутренней арене, в домашних условиях уступив в четвертьфинале Кубка Английской лиги триумфатору прошлого розыгрыша Манчестер Сити (1:4).

Арсенал — Манчестер Сити 1:4 Видео голов и обзор матча

Наставник "канониров" Микель Артета в своем послематчевом интервью подвел итоги неудачного поединка его команды, отметив при этом, что встреча против "горожан" стала "последней перед поворотным моментом сезона" для его команды.

"Очевидно, что голы в начале обоих таймов, которые мы пропустили, сделали игру для нас действительно сложной. Тем не менее, команда очень хорошо отреагировала на первый пропущенный мяч, после чего нам удалось забить действительно хороший гол. Период продолжительностью в 25 минут после этого мы были лучшей командой на поле", — считает главный тренер Арсенала.

"Я действительно сочувствую игрокам, и, конечно же, нашим болельщикам, потому что в каждой игре происходит что-то странное по разным причинам. Нам срочно нужны положительные результаты".

В тоже самое время, Артета выразил поддержку голкиперу Рунару Алексу Рунарссону, который допустил грубую ошибку при фиксации мяча во время удара со штрафного от Рияда Мареза на 54-й минуте: "Мы побеждаем и проигрываем вместе. Алекс — часть нашей большой семьи. Мы решили сыграть с ним в воротах сегодня вечером, поэтому разделяем ответственность за этот эпизод", — подытожил главный тренер лондонского Арсенала.

Следующий поединок с участием "канониров" — домашнее лондонское дерби против Челси, которое состоится в субботу, 26 декабря. Начало в 19:30.