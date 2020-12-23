Англия

Специалист оценил перспективы лондонцев в сезоне.

Главный тренер Вест Бромвича Сэм Аллардайс заявил, что Арсенал будет конкурировать с другими командами в борьбе за выживание.

"Раз они сейчас в последней восьмерке команд, то да, я считаю их конкурентами в борьбе за сохранение прописки в АПЛ. Из-за поражений они теряют уверенность в своих силах. Арсенал будет задаваться вопросом, что случилось.

Надеюсь, что мы сможем оказать давление на соперника. Мы постараемся их обыграть, как и любой другой клуб из последней восьмерки", — цитирует Аллардайса BBC.

Напомним, что очный поединок между Арсеналом и Вест Бромвичем пройдет второго января в рамках 17-го тура АПЛ.