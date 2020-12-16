"Дрозды" получили нового тренера.
Сэм Аллардайс, фото getty images
16 декабря 2020, 19:56
Сэм Аллардайс стал новым главным тренером Вест Бромвича, сообщает официальный сайт английского клуба.
Контракт с 66-летним специалистом был подписан сроком на 18 месяцев. "Большой Сэм" начнет работу с командой в четверг.
Отметим, что ранее команду возглавлял Славен Билич, которого уволили за неудовлетворительные результаты.
В 13-ти турах Вест Бромвич под руководством хорвата набрал всего семь очков, что позволяет клубу располагаться лишь на 19-й строчке в турнирной таблице.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложение на Android!
Переходи по ссылке и будь в тренде!