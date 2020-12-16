Англия

"Дрозды" получили нового тренера.

Сэм Аллардайс стал новым главным тренером Вест Бромвича, сообщает официальный сайт английского клуба.

Контракт с 66-летним специалистом был подписан сроком на 18 месяцев. "Большой Сэм" начнет работу с командой в четверг.

Отметим, что ранее команду возглавлял Славен Билич, которого уволили за неудовлетворительные результаты.

В 13-ти турах Вест Бромвич под руководством хорвата набрал всего семь очков, что позволяет клубу располагаться лишь на 19-й строчке в турнирной таблице.

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