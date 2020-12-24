В четвертьфинале Кубка английской лиги Тоттенхэм одержал уверенную победу над Сток Сити и пробился в следующую стадию турнира.

Подопечные Жозе Моуриньо сумели трижды поразить ворота соперника, тогда как самим "гончарам" удалось реализовать только один свой момент.

Смотрите видео голов и обзор матча Сток Сити — Тоттенхэм:

Сток Сити — Тоттенхэм 1:3
Голы: Томпсон, 53 — Бэйл, 22, Дэвис, 70, Кейн, 81

Сток Сити: Лонерган — Суттар, Батт, Фокс (Флетчер, 34), Смит — Томпсон, Оукли-Бут (Воукс, 79), Казнс, Макклейн, Коллинз — Браун (Пауэлл, 71).

Тоттенхэм: Льорис — Санчес, Доэрти, Дэвис, Дайер — Уинкс, Алли (Ламела, 66), Лукас Моура (Сиссоко, 66), Хейбьерг, Бэйл (Сон Хын Мин, 46) — Кейн.

Предупреждение: Коллинз.