Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Кубка английской лиги.
Сток Сити - Тоттенхэм, Getty Images
24 декабря 2020, 08:23
В четвертьфинале Кубка английской лиги Тоттенхэм одержал уверенную победу над Сток Сити и пробился в следующую стадию турнира.
Подопечные Жозе Моуриньо сумели трижды поразить ворота соперника, тогда как самим "гончарам" удалось реализовать только один свой момент.
Смотрите видео голов и обзор матча Сток Сити — Тоттенхэм:
Сток Сити — Тоттенхэм 1:3
Голы: Томпсон, 53 — Бэйл, 22, Дэвис, 70, Кейн, 81
Сток Сити: Лонерган — Суттар, Батт, Фокс (Флетчер, 34), Смит — Томпсон, Оукли-Бут (Воукс, 79), Казнс, Макклейн, Коллинз — Браун (Пауэлл, 71).
Тоттенхэм: Льорис — Санчес, Доэрти, Дэвис, Дайер — Уинкс, Алли (Ламела, 66), Лукас Моура (Сиссоко, 66), Хейбьерг, Бэйл (Сон Хын Мин, 46) — Кейн.
Предупреждение: Коллинз.