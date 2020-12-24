Англия

Немец опроверг слухи вокруг египтянина.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп высказал свое мнение о слухах, которые сватают Мохаммеда Салаха в другую команду.

"Мы не обсуждаем трансферы с журналистами. Зачем начинать это сейчас? Салах пребывает в хорошем настроении, он набрал отличную форму, а это главное для меня.

"Наша пресс-служба сегодня не делала фотографий во время тренировки. Но вы бы увидели, что он смеялся и получал удовольствие. Это тоже хорошо. А все остальное — это ваши дела. Именно журналисты пишут об этом, но ничего такого нет", — цитирует Клоппа официальный сайт Ливерпуля.

Ранее немецкий специалист рассказал о процессе восстановления после травмы полузащитника Тиаго Алькантары.