"Канониры" нацелились на подписание бразильского вингера.
Винисиус Жуниор, Getty Images
25 декабря 2020, 09:43
Главный тренер Арсенала Микель Артета вместе с руководством рассматривают вариант с усилением атакующей линии в зимнее трансферное окно.
Как сообщает Tuttomercatoweb, представители лондонского клуба планируют воспользоваться и без того очень хорошими рыночными отношениями с мадридским Реалом, чтобы в январе усилить состав команды.
По информации источника, молодой вингер "сливочных" Винисиус Жуниор станет приоритетной целью Микеля Артеты в предстоящее трансферное окно в вопросе усиления атаки.
В текущем сезоне 20-летний бразилец провел в футболке Реала 19 поединков, в которых он забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.
Ранее появлялась информация, что руководство мадридского гранда готовится предложить Ювентусу Винисиуса и Иско в обмен на Пауло Дибалу.
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