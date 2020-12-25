Англия

"Канониры" нацелились на подписание бразильского вингера.

Главный тренер Арсенала Микель Артета вместе с руководством рассматривают вариант с усилением атакующей линии в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Tuttomercatoweb, представители лондонского клуба планируют воспользоваться и без того очень хорошими рыночными отношениями с мадридским Реалом, чтобы в январе усилить состав команды.

По информации источника, молодой вингер "сливочных" Винисиус Жуниор станет приоритетной целью Микеля Артеты в предстоящее трансферное окно в вопросе усиления атаки.

В текущем сезоне 20-летний бразилец провел в футболке Реала 19 поединков, в которых он забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

Ранее появлялась информация, что руководство мадридского гранда готовится предложить Ювентусу Винисиуса и Иско в обмен на Пауло Дибалу.

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