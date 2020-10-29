Испания

Зинедин Зидан по-прежнему хочет видеть Пауло Дибалу в своей команде.

Несмотря на то, что нападающий Пауло Дибала ведет переговоры с руководством Ювентуса о продлении контракта, Реал не оставляет надежду заинтересовать аргентинца в переезде в Мадрид, готовя «зебрам» интересное предложение — утверждает AS.

Зная, что тренер Юве Андреа Пирло является давним поклонником таланта Иско, Реал готов предложить испанца в обмен на аргентинца, добавив при этом Винисиуса, который не только никак не раскроется на Бернабеу, но еще и испортил отношение с Бензема.

Помимо того, что Реалу необходимо добиться расположения и футболиста, и его клуба, стоит учитывать, что на Пауло претендуют также Манчестер Юнайтед и Челси, которым вполне по силам сделать Ювентусу более выгодное предложение.

Нынешний контракт Дибалы с Ювентусом истекает летом 2022 года.