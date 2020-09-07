Бразилец рассказал о сравнении с вингером.
Винисиус Жуниор, getty images
07 сентября 2020, 15:20
Крайний полузащитник мадридского Реала Винисиус Жуниор заявил, что главным примером для подражания у него остается Неймар.
"Некоторым людям даже не нравится Неймар. Мне же не нравится думать о плохих моментах в моей карьере.
"Конечно, я надеюсь, что однажды смогу понравиться всем бразильцам. Надеюсь снова сыграть за сборную. Там много моих кумиров. Неймар — мое вдохновение.
"Я готовился к вызову, и я надеюсь сделать людей счастливыми. Я хочу сыграть на следующем чемпионате мира", — приводит слова Винисиуса Yellow and Green Football.
Ранее сообщалось, что Неймар сдал положительный тест на коронавирус с рядом других игроков ПСЖ.