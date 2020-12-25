"Синие" хотят приобрести норвежца.
Эрлинг Холанд, getty images
25 декабря 2020, 15:47
Нападающий Боруссии Д Эрлинг Холанд всерьез заинтересовал руководство Челси, сообщает Sky Sport Italiа.
По данным источника, норвежский футболист станет главной целью лондонцев на будущее летнее трансферное окно.
Отмечается, что главный тренер "синих" Фрэнк Лампард лично обратился к клубу с просьбой постараться приобрести нападающего в будущем.
Ранее сам Холанд рассказал о своей детской любви к просмотру футбольных матчей.