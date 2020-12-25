Норвежец рассказал о своей любви к просмотру футбольных матчей.
Эрлинг Холанд, Getty Images
25 декабря 2020, 07:07
Форвард Боруссии Эрлинг Холанд поделился детскими воспоминаниями о футболе.
"Всю жизнь я любил смотреть футбол. Думаю, это всегда приносило мне много позитивных эмоций. По субботам я тренировался с друзьями, а потом целый день смотрел футбол по телевизору: от АПЛ и Ла Лиги до Серии А.
Мне всегда нравилось наблюдать за успехами других форвардов. Вероятно, именно поэтому мне в удовольствие действовать на острие атаки. Мне очень нравился Мичу", – сказал 20-летний норвежец.
Напомним, что Холанд стал лучшим игроком Бундеслиги в ноябре.