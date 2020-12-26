Англия

Главный тренер лондонского Арсенала поделился ожиданиями от дерби против Челси.

Поединком в рамках пятнадцатого тура английской Премьер-лиги для Арсенала станет домашнее лондонское дерби против Челси, накануне которого наставник "канониров" Микель Артета дал традиционное предматчевое интервью. Слова наставника красных приводит ресурс Goal.com.

"В настоящий момент самое главное — сохранить коллектив вместе. Нам требуется больше энергии для каждого нового матча, ведь когда вы проигрываете в отдельных матчах, вам приходится находить в себе силы для того, чтобы вновь выходить на поле.

Необходимо также заставить всех футболистов с уважением относиться друг к другу. Они ни в коем случае не должны обвинять друг друга или какой-либо внешний фактор, если не могут долго одержать победу. Лучшее, что можно сделать в подобной ситуации, — это иметь возможность собирать их вместе где-то на природе. Сейчас COVID-19 не дает этого сделать".

"Каждая игра — это большой груз на плечах футболистов и тренеров, это множество разочарований, от которых страдает каждый, — считает испанский специалист, — Но мы должны вернуться к победам, снова начать верить и попытаться подвести к этому всех игроков. Они крайне взволнованы перед предстоящей игрой".

Несмотря на неудачи, Артета продолжает уверенно смотреть в будущее своей команды: "Я думаю, что следующие семь-восемь дней будут иметь решающее значение для того, чтобы увидеть, куда мы будем двигаться в Премьер-лиге. Лучшее лекарство для уверенности моих подопечных, которое только они смогут себе раздобыть, — это победа над Челси".

Матч Арсенал — Челси состоится в субботу, 26 декабря, начало в 19:30 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данного поединка.