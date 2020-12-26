Англия

В 15-м туре чемпионата Англии Кристал Пэлас не смог оказать достойного сопротивления Астон Вилле.

Астон Вилла отметила Boxing Day уверенной победой над Кристал Пэлас.

Уже в дебюте встречи счет открыл Траоре, однако это не сломило гостей, и они выглядели достаточно неплохо. А вот после того, как хозяева остались в меньшинстве, Кристал Пэлас "сдулся".

Заа очень хитро "удалил" Мингса: сначала оба получили обоюдное предупреждение, а затем нарушения (явного) со стороны Заа арбитр не заметил, а за ответ Мингса наградил того второй желтой карточкой.

Однако после этого хозяева лишь сплотились и не дали гостям ни единого шанса, а сами довели счет после перерыва до крупного.

Астон Вилла — Кристал Пэлас 3:0

Голы: Траоре, 5, Хаус, 66, Эль-Гази, 76.

Астон Вилла: Мартинес — Кэш, Хаус, Мингс, Таргетт — Луис (Рэмси, 90+2), Макгинн — Траоре (Конса, 45+4), Грилиш, Эль-Гази (Эль-Махаммади, 86) — Уоткинс.

Кристал Пэлас: Гуаита — Уорд, Куяте, Данн, ван Анхолт — Шлупп (Таунсенд, 82), Миливоевич (Ридевалд, 69), Макартур (Батшуайи, 75), Эзе — Заа, Бентеке.

Предупреждения: Мингс — Заа, Миливоевич, Уорд, Эзе.

Удаление: Мингс, 45.