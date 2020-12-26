Англия

Форвард "лис" поделился впечатлениями от поединка с "красными дьяволами".

Форвард Лестера Джейми Варди подвел итоги поединка 15-го тура АПЛ с Манчестер Юнайтед (2:2).

"Не думаю, что второй гол запишут на меня. Полагаю, мы полностью заслужили очко в матче. Все дело в терпении. Невозможно забивать в каждой атаке, главное – удерживать мяч и использовать как можно больше моментов, чтобы забить гол.

Никто не хотел проигрывать – все были нацелены на победу, но я думаю, что мы отлично сыграли против хорошей команды и решительно оборонялись, поэтому можем быть довольны очком.

Мы были немного разочарованы счетом 1:1 после первого тайма. Им немного повезло в эпизоде с голом, но на такое обычно реагируешь в футболе. Мы хорошо отреагировали.

Гол Барнса был превосходным. Нам просто нужно было и дальше создавать моменты. Довольны ничьей, но через два дня будет еще одна игра, поэтому мы с нетерпением ждем ее", – приводит слова Варди BBC.

Ранее главный тренер Лестера Брендан Роджерс прокомментировал ничью с Манчестер Юнайтед.