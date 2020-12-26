Англия

Вашему вниманию ключевые моменты поединка.

Лондонский Арсенал дома обыграл Челси (3:1) и поднялся на одну позицию в турнирной таблице.

На 35 минуте Александр Ляказетт с пенальти открыл счет, а спустя еще 9 минут Гранит Джака удвоил преимущество "канониров".

В начале второй половины встречи мяч после прострела Букайо Сака закатился в ворота, а за 5 минут до конца поединка Тэмми Абрахам сумел отыграл один мяч. В компенсированное время Бернд Лено отразил пенальти в исполнении Жоржиньо.

Вашему вниманию видео голов и обзор данного поединка:

Арсенал - Челси 3:1

Голы: Ляказетт, 35 (с пенальти), Джака, 44, Сака, 56 — Абрахам, 85

Арсенал: Лено — Холдинг, Мари, Тирни — Бельерин, Эльнени, Джака, Сака — Смит-Роу (Уиллок, 65), Ляказетт (Мустафи, 90+2), Мартинелли (Пепе, 71)

Челси: Менди — Джеймс, Зума, Силва, Чилвелл — Ковачич (Жоржиньо, 46), Канте (Хаверц, 74), Маунт — Пулишич, Абрахам, Вернер (Хадсон-Одои, 46)

Предупреждения: Мари, Тирни — Силва