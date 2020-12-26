Англия

Подопечные Лампарда уступили лондонскому Арсеналу 1:3.

Лондонский Челси в гостях проиграл Арсеналу (1:3) в рамках 15-го тура АПЛ.

Данное поражение стало третьим для команды Лампарда за последние 4 матча чемпионата Англии. Ранее Челси уступил Эвертону (0:1) и Вулверхэмптону (1:2), после чего обыграл Вест Хэм (3:0).

В последний раз у Челси было три проигрыша на отрезке в 4 встречи АПЛ в декабре 2019 года.

28 декабря лондонцы дома примут Астон Виллу.

Ранее наставник лондонского Челси остался недоволен расписанием его команды в рождественский период.